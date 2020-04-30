В Таджикистане выявлен коронавирус

О 15 подтвержденных случаях заражения коронавирусом было официально объявлено на экстренном заседании Республиканского штаба по предотвращению пандемии коронавируса в стране.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Таджикистане выявили коронавирус у 15 граждан, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

О подтвержденных случаях заражения коронавирусом было официально объявлено на экстренном заседании Республиканского штаба по предотвращению пандемии коронавируса в стране. Совещание прошло под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды.

Напомним, в начале апреля Узбекистан направил в Таджикистан товарный поезд с гуманитарным грузом в качестве помощи в борьбе с пандемией.

На безвозмездной основе соседняя республика получила одну тысячу тонн муки, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские халаты и очки, а также перчатки, маски, бахилы и респираторы.

А 10 апреля в целях реализации чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции в Таджикистане введены временные ограничения на въезд и выезд всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства через все пункты пропуска на государственной границе.

До последнего времени Таджикистан был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.

При этом в феврале в республике произошла вспышка пневмонии, в результате которой скоропостижно скончались несколько человек.

Неделю назад в ВОЗ заявили, что представители организации намерены посетить Таджикистан и Туркменистан, в которых, как утверждают власти республик, до сих пор не было ни единого случая заболевания COVID-19.

Миссия экспертов ВОЗ прибудет в Таджикистан и Туркменистан и проведет проверку во всех городах, медицинских учреждениях и важных объектах стран.