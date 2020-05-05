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Риск для репутации: премия "Пулитцера" - за антироссийские материалы

© Sputnik / Константин Чалабов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200505/14059437/Risk-dlya-reputatsii-premiya-Pulittsera---za-antirossiyskie-materialy.html

"Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами," - заявили в посольстве России в США.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Посольство России в США осудило вручение Пулитцеровской премии за антироссийские материалы издания New York Times, сообщает радио Sputnik.

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Оргкомитет Пулитцеровской премии вручил награду в категории "Международная журналистика" изданию New York Times за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия", якобы допущенных российским руководством.

В посольстве России отметили, что три года назад NYT уже получал награду за демонизацию России.

"Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью. Если и есть в этом, как утверждается, "большой риск", то только для репутации", – говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

Серию статей американского издания в посольстве назвали "сборником неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов".

Теги:
МИД России, премия, журналистика, Россия, США



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