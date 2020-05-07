Заявку на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" подали уже 2 млн человек

Заявки принимаются до 15.00 9 мая. Поучаствовать в онлайн-мероприятии, приуроченном к годовщине Победы, могут все желающие со всех уголков мира.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Акция "Бессмертный полк", приуроченная к годовщине Великой Победы, в этом году по объективным причинам пройдет в онлайн-формате.

Однако вынужденные ограничения никак не повлияли на количество желающих принять участие в торжественном мероприятии, поскольку память — это то ценное, на что никак не может повлиять ни пандемия, ни другие трудности.

Известно, что на данный момент, заявку на участие в акции подали уже около двух миллионов человек. И это при том, что проект был запущен чуть больше недели назад.

С каждым днем количество заявок стремительно растет, отметил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

Онлайн-шествие "Бессмертный полк" запланировано на 9 мая в 15.00 по московскому времени.

Однако встал вопрос: как же успеть за один день показать всех участников Великой Отечественной войны, если заявок уже как минимум два миллиона?

Макаров отметил, что "шествие в Сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется для того, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками нашего виртуального полка, шагающего по Красной площади".

Как принять участие в акции?

Разместить фото ветерана для онлайн-шествия можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Как будет проходить "Бессмертный полк" в онлайн-формате?

Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе Москвы, экранах в московском метрополитене, площадках онлайн-кинотеатров "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалах СТС, "Победа". Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир.

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Также онлайн-трансляция пройдет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах и, конечно, на порталах Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.