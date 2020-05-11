Хакеры атаковали в день Победы сайты онлайн-акции "Бессмертный полк"

Специалистам удалось отразить атаки, в первую очередь, направленные на то, чтобы перегрузить систему большим числом единовременных запросов и вывести ее из строя.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В этом году день Победы был особенным: и потому, что это была круглая дата — 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских захватчиков, и потому, что все массовые мероприятия были отменены.

Всему виной стала пандемия COVID-19.

Однако ничто не смогло омрачить дух настоящего праздника, даже введенный повсеместно режим самоизоляции и различные ограничения!

Торжества в этот раз прошли в онлайн-формате: люди активно делились воспоминаниями своих близких о войне, записывали совместные песни, а "Бессмертный полк" было решено провести в виде трансляции, которая идет до сих пор!

Это не удивительно, ведь в онлайн-акции принимают участие почти 3 миллиона человек со всего мира. Виртуальное шествие стартовало 9 мая и продлится в течение двух недель.

Тем не менее, не обошлось и без инцидентов. Так, непосредственно перед праздничной датой сайт трансляции победного шествия, сайт движения "Бессмертный полк", движения "Волонтеры Победы", а также телефон горячей линии акции, неоднократно подвергались атакам хакеров.

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Злоумышленники хотели сорвать трансляцию. Для этого они пытались перегрузить систему большим числом единовременных запросов и вывести ее из строя. Пик хакерских атак пришелся непосредственно на 9 мая с 6 до 9 часов утра по московскому времени.

Однако сорвать торжество не удалось благодаря оперативным действиям специалистов систем безопасности.

Все попытки прервать онлайн-шествие к настоящему времени уже предотвращены, при этом трансляцию посмотрело уже более 7,5 миллиона человек.