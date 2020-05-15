В России предложили ввести пособия на маски и перчатки во время пандемии

Правительство должно принять решение о выплате ежемесячного пособия, размер которого будет рассчитываться на основе цен на данные товары в каждом регионе из расчета одна маска на день.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В России предложили ввести пособия для покупки масок и перчаток на время пандемии, сообщает RT.

По словам главы Национального родительского комитета (НРК) Ирины Волынец, которая выступила с данной инициативой, во многих регионах России вводятся масочный и перчаточный режимы, однако далеко не у всех граждан есть средства для обеспечения себя средствами индивидуальной защиты.

"Правительство должно принять решение о выплате ежемесячного пособия, размер которого будет рассчитываться на основе цен на данные товары в каждом регионе из расчета одна маска на день", - говорится в информации.

По мнению Волынец, в особых случаях также можно раздавать необходимые средства защиты россиянам вместо пособия.

Напомним, с 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим. Жители городов обязаны носить эти средства индивидуальной защиты в общественных местах.

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По последним данным, в России зафиксировано более 252 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате пандемии, 53 530 пациентов выздоровели.