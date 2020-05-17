Италия откроет свои границы уже 3 июня

Ограничение на передвижение внутри регионов отменяется с 18 мая. По последним данным, в Италии выявлено свыше 225 тысяч случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали около 31 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Пандемия COVID-19 заставила большую часть планеты сидеть дома.

Мир живет в режиме самоизоляции уже больше месяца, однако в последнее время лидеры некоторых государств все чаще стали задумываться о поэтапном смягчении карантинных ограничений.

В том числе это касается и Европы.

Ранее мы писали о том, что европейские границы могут открыться для иностранцев уже в начале лета. Если быть точнее — 15 июня. Именно эта дата упомянута в докладе Еврокомиссии.

Теперь же о смягчении карантинных ограничений вплоть до открытия границ заявили в Италии.

Правительство страны заявило о намерении снять запрет на перемещение между регионами, а также на въезд и выезд из республики с 3 июня.

Итальянские власти существенно ограничили перемещение между областями и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях.

Ограничения могут остаться в силе для въезжающих из тех стран или регионов, где существует высокий риск заражения COVID-19.

Кроме того, с 18 мая будут сняты какие-либо ограничения на передвижение людей внутри регионов. При этом данные меры могут быть вновь введены в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Европейские страны оправляются от пандемии

На днях о конце эпидемии коронавируса объявили власти Словении.

Некоторые страны Евросоюза уже начали открывать границы на двусторонней основе, как это, к примеру, произошло в странах Прибалтики. Эстония, Латвия и Литва сняли ограничения на передвижения граждан между тремя республиками.

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Похожие меры были приняты и в Германии. С 15 мая в стране перестал действовать обязательный 14-дневный карантин, на котором должны были находиться граждане стран ЕС, которые въезжали в Германию.