Италия откроет свои границы уже 3 июня

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Пандемия COVID-19 заставила большую часть планеты сидеть дома.
Мир живет в режиме самоизоляции уже больше месяца, однако в последнее время лидеры некоторых государств все чаще стали задумываться о поэтапном смягчении карантинных ограничений.
В том числе это касается и Европы.
Ранее мы писали о том, что европейские границы могут открыться для иностранцев уже в начале лета. Если быть точнее — 15 июня. Именно эта дата упомянута в докладе Еврокомиссии.
Теперь же о смягчении карантинных ограничений вплоть до открытия границ заявили в Италии.
Правительство страны заявило о намерении снять запрет на перемещение между регионами, а также на въезд и выезд из республики с 3 июня.
Итальянские власти существенно ограничили перемещение между областями и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях.
Ограничения могут остаться в силе для въезжающих из тех стран или регионов, где существует высокий риск заражения COVID-19.
Кроме того, с 18 мая будут сняты какие-либо ограничения на передвижение людей внутри регионов. При этом данные меры могут быть вновь введены в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Европейские страны оправляются от пандемии
На днях о конце эпидемии коронавируса объявили власти Словении.
Некоторые страны Евросоюза уже начали открывать границы на двусторонней основе, как это, к примеру, произошло в странах Прибалтики. Эстония, Латвия и Литва сняли ограничения на передвижения граждан между тремя республиками.
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Похожие меры были приняты и в Германии. С 15 мая в стране перестал действовать обязательный 14-дневный карантин, на котором должны были находиться граждане стран ЕС, которые въезжали в Германию.