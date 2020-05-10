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Европа может открыть свои границы уже в начале лета

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200510/14101765/Evropa-mozhet-otkryt-svoi-granitsy-uzhe-v-nachale-leta.html

Между тем в Еврокомиссии отметили, что сохранение ограничительных мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Из-за пандемии COVID-19 большинство стран закрыли свои границы. Мир живет в режиме самоизоляции уже больше месяца, однако в последнее время лидеры некоторых государств все чаще стали задумываться о поэтапном смягчении карантинных ограничений.

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Это относится не только к ослаблению контроля за жестким соблюдением режима самоизоляции, но и пересмотру строгого запрета на пересечение границ иностранными гражданами.

Так, Еврокомиссия назвала возможный срок открытия внешних границ Европы. Им может стать 15 июня.

Это следует из доклада, опубликованного органом на днях. 

О чем именно говорится в докладе?

Европейская комиссия рекомендует сохранить введенные меры на внешних границах до 15 июня. Это, по мнению органа, позволит снизить риск распространения COVID-19 из-за резкого увеличения потока людей, который хлынет в ЕС после отмены ограничений.

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В докладе также описывается порядок открытия границ для стран Шенгенской зоны. Отмечается, что снимать ограничения на совершение "несущественных" поездок в данные государства стоит только после ослабления подобных ограничений внутри ЕС.

Сейчас некоторые страны Евросоюза уже начали открывать границы на двусторонней основе. Принимая подобные решения, власти государства анализируют эпидемиологическую обстановку и ориентируются на количестве выявленных случаев заражения COVID-19 в сопредельных государствах.

По последним данным, в мире количество зафиксированных случаев заражения уже превысило 4 миллиона, выздоровели свыше 1,38 миллиона человек, скончались — около 279 тысяч.

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Ранее о намерении открыть свои границы для туристов заявили в Грузии. Отмечается, что с 15 июня страна откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля — будет готова принять иностранных путешественников.

Теги:
коронавирус, границы, Европа



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