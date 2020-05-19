США прекратят финансирование ВОЗ, если она не выполнит их требования

Среди предъявленных требований Штатов Трамп назвал необходимость того, чтобы ВОЗ "по-настоящему проявила независимость от Китая".

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. США полностью прекратят финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требует Америка, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо Дональда Трампа директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу.

По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса, где подтвердились многие серьезные опасения Трампа.

"Поэтому моя обязанность как президента США информировать вас, что, если ВОЗ не предпримет значимых существенных улучшений в течение следующих 30 дней, я сделаю временную заморозку финансирования США постоянным и пересмотрю наше членство в организации", - говорится в письме.

Среди предъявленных требований Штатов Трамп назвал необходимость того, чтобы ВОЗ "по-настоящему проявила независимость от Китая".

"Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого", - говорится в письме.

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Трамп также добавил, что администрация уже начала обсуждения о том, как реформировать организацию.

Напомним, глава США в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ, обвинив организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19.