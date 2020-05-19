10:20 19 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

США прекратят финансирование ВОЗ, если она не выполнит их требования

© REUTERS / Jonathan Ernst
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (424)
81 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200519/14160552/SShA-prekratyat-finansirovanie-VOZ-esli-ona-ne-vypolnit-ikh-trebovaniya.html

Среди предъявленных требований Штатов Трамп назвал необходимость того, чтобы ВОЗ "по-настоящему проявила независимость от Китая".

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. США полностью прекратят финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требует Америка, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо Дональда Трампа директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу.

По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса, где подтвердились многие серьезные опасения Трампа.

"Поэтому моя обязанность как президента США информировать вас, что, если ВОЗ не предпримет значимых существенных улучшений в течение следующих 30 дней, я сделаю временную заморозку финансирования США постоянным и пересмотрю наше членство в организации", - говорится в письме.

Среди предъявленных требований Штатов Трамп назвал необходимость того, чтобы ВОЗ "по-настоящему проявила независимость от Китая".

"Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого", - говорится в письме.

Трамп обвинил ВОЗ в масштабах пандемии, которая охватила США >>

Трамп также добавил, что администрация уже начала обсуждения о том, как реформировать организацию.

Напомним, глава США в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ, обвинив организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (424)
Теги:
коронавирус, ВОЗ, США, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп, Трамп



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Час вдохновения: красота мира в момент восхода солнца - фотолента
Конец двоевластия: Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане
Гани — Абдулле: афганцы доверяют вам, наше сотрудничество будет хорошим
Цифровая экономика в Узбекистане
Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться