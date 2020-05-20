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В России впервые выздоровевших стало больше, чем заболевших

© Sputnik / Алексей Майшев
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (427)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200520/14170894/V-Rossii-vpervye-vyzdorovevshikh-stalo-bolshe-chem-zabolevshikh.html

В Москве за сутки число выздоровевших от коронавирусной инфекции увеличилось на 5 440 человек, что стало рекордом с начала эпидемии.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. В России количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.

"За прошедшие сутки в стране выявили 8 764 заболевших COVID-19 в 84 регионах, тогда как 9 262 человека полностью выздоровели. При этом у более 45% новых заболевших не наблюдались клинические проявления болезни", - говорится в сообщении.

Первое место по заболеваемости по прежнему занимает Москва — 2 699 случаев за сутки, следом идет Московская область — 903 случая. Однако в Москве за сутки число выздоровевших от коронавирусной инфекции увеличилось на 5 440 человек, что стало рекордом с начала эпидемии.

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Напомним, всего в России выявлено 308 705 случаев заражения COVID-19. За сутки от коронавируса умерли 135 человек. Общее число смертей достигло 2 972.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (427)
Теги:
Москва, Москва, Карантин, коронавирус, Россия, Россия



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