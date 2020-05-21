Вслед за Италией туристический сезон откроет Греция — он начнется с 15 июня

Он начнется 15 июня, когда откроются сезонные отели, с 1 июля постепенно возобновятся международные чартеры.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Пандемия — не повод пропадать летнему отдыху.

Эпидемиологическая ситуация во многих странах постепенно налаживается, и власти ряда государств начали задумываться о смягчении многих карантинных ограничений, в том числе касающихся запрета на пересечение границ.

Это в особенности касается Европы.

Ранее мы писали о том, что европейские границы могут открыться для иностранцев уже 15 июня, а в Италии и вовсе поставили срок — 3 июня.

Теперь же о подобных мерах с целью скорейшего восстановления туристической отрасли заговорили и в Греции.

Так, власти страны объявили о начале туристического сезона с 15 июня — именно в этот день откроются отели. Еще через несколько недель, а, точнее, с 1 июля начнут возобновляться международные полеты в Грецию.

Это что касается иностранных путешественников.

Внутренний туризм для местных жителей будет разрешен буквально через несколько дней: начиная с 25 мая, жители республики смогут отправиться на яхтинг, который был признан наиболее "гигиеничным видом отдыха".

Сейчас активно ведутся двухсторонние переговоры с другими странами Европы о взаимном открытии границ. Первые в очереди на отдых в Грецию стоят граждане Болгарии и Сербии. Из североевропейских стран одной из первых отправит туристов Германия — именно немецкие туристы чаще всего ездят в Грецию.

Кроме того, решается вопрос о возобновлении авиасообщения с Израилем, Кипром и другими соседними государствами.