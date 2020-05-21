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Вслед за Италией туристический сезон откроет Греция — он начнется с 15 июня

© AFP 2018 / Louisa Gouliamaki
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200521/14184422/Vsled-za-Italiey-turisticheskiy-sezon-otkroet-Gretsiya--on-nachnetsya-s-15-iyunya.html

Он начнется 15 июня, когда откроются сезонные отели, с 1 июля постепенно возобновятся международные чартеры.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Пандемия — не повод пропадать летнему отдыху.

© AFP 2018 / Tiziana Fabi
Прощай, карантин: Европа постепенно смягчает ограничения — фото
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Эпидемиологическая ситуация во многих странах постепенно налаживается, и власти ряда государств начали задумываться о смягчении многих карантинных ограничений, в том числе касающихся запрета на пересечение границ.

Это в особенности касается Европы. 

Ранее мы писали о том, что европейские границы могут открыться для иностранцев уже 15 июня, а в Италии и вовсе поставили срок — 3 июня.

Теперь же о подобных мерах с целью скорейшего восстановления туристической отрасли заговорили и в Греции.

Так, власти страны объявили о начале туристического сезона с 15 июня — именно в этот день откроются отели. Еще через несколько недель, а, точнее, с 1 июля начнут возобновляться международные полеты в Грецию.

Это что касается иностранных путешественников. 

Внутренний туризм для местных жителей будет разрешен буквально через несколько дней: начиная с 25 мая, жители республики смогут отправиться на яхтинг, который был признан наиболее "гигиеничным видом отдыха". 

Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Сейчас активно ведутся двухсторонние переговоры с другими странами Европы о взаимном открытии границ. Первые в очереди на отдых в Грецию стоят граждане Болгарии и Сербии. Из североевропейских стран одной из первых отправит туристов Германия — именно немецкие туристы чаще всего ездят в Грецию. 

Кроме того, решается вопрос о возобновлении авиасообщения с Израилем, Кипром и другими соседними государствами.

Теги:
границы, коронавирус, Европа, туристы, Греция



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