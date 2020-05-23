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Пакистан. Машины скорой помощи

Мирзиёев выразил соболезнования главе Пакистана в связи с авиакрушением

© Flickr / کراچی برنامج No Real Name Given AKA دانلود سكس
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200523/14195897/Mirziev-vyrazil-soboleznovaniya-glave-Pakistana-v-svyazi-s-aviakrusheniem.html

Глава республики передал слова искреннего сочувствия и поддержки народу Пакистана, родным и близким погибших.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Президент Узбекистана направил письмо с соболезнованиями главе Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и Премьер-министру этой страны Имрану Хану в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в городе Карачи.

Шавкат Мирзиёев выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Пакистана, родным и близким погибших.

Накануне днем стало известно, что самолет, который совершал рейс из Лахора, рухнул на жилой квартал рядом с аэропортом Карачи. На борту находился 91 пассажир и 7 членов экипажа.

Как минимум 90 человек погибли.  В результате падения самолета уничтожены пять домов и несколько автомобилей.

Теги:
соболезнования, погибшие, крушение самолета, Пакистан, президент Узбекистана



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