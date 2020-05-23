Мирзиёев выразил соболезнования главе Пакистана в связи с авиакрушением

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Президент Узбекистана направил письмо с соболезнованиями главе Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и Премьер-министру этой страны Имрану Хану в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в городе Карачи.

Шавкат Мирзиёев выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Пакистана, родным и близким погибших.

Накануне днем стало известно, что самолет, который совершал рейс из Лахора, рухнул на жилой квартал рядом с аэропортом Карачи. На борту находился 91 пассажир и 7 членов экипажа.

Как минимум 90 человек погибли. В результате падения самолета уничтожены пять домов и несколько автомобилей.