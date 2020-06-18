У Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус

Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно, повода для беспокойства нет, рассказал пресс-секретарь.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус, сообщает Sputnik Казахстан.

"Он на самоизоляции, повода для беспокойства нет", - проинформировал издание пресс-секретарь.

Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.

Напомним, больше двух месяцев понадобилось китайскому коронавирусу COVID-19, чтобы добраться до Казахстана: 13 марта 2020 года стало известно о двух зараженных, прибывших на территорию страны.

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С 16 марта в республике был объявлен режим чрезвычайного происшествия, который действовал до 11 мая.

После отмены режима ЧП карантинные меры в городах и регионах страны постепенно ослабляются.