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У Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200618/14361716/U-Nursultana-Nazarbaeva-obnaruzhen-koronavirus.html

Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно, повода для беспокойства нет, рассказал пресс-секретарь.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус, сообщает Sputnik Казахстан.

"Он на самоизоляции, повода для беспокойства нет", - проинформировал издание пресс-секретарь.

Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.

Напомним, больше двух месяцев понадобилось китайскому коронавирусу COVID-19, чтобы добраться до Казахстана: 13 марта 2020 года стало известно о двух зараженных, прибывших на территорию страны. 

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С 16 марта в республике был объявлен режим чрезвычайного происшествия, который действовал до 11 мая. 

После отмены режима ЧП карантинные меры в городах и регионах страны постепенно ослабляются.

Теги:
Карантин, коронавирус, президент, Президент, Политик, Нурсултан Назарбаев, Казахстан, Казахстан



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