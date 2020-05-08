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Мирзиёев провел телефонные разговоры с действующим и первым главами Казахстана

Торгово-промышленная палата Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200508/14084971/Mirziev-provel-telefonnyy-razgovor-s-deystvuyuschim-i-pervym-glavami-Kazakhstana.html

В повестке диалога - вопросы, связанные с ликвидацией в приграничных регионах последствий ЧП на Сардобинском водохранилище.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в пресс-службе лидера страны. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю Дня Победы над фашизмом, пожелали ветеранам и братским народам двух стран мира, здоровья и благополучия.

Особое внимание было уделено продолжению тесного взаимодействия в целях ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище.

И сегодня же президент Узбекистана в телефонной беседе обсудил аналогичные вопросы с первым президентом Казахстана - Елбасы  Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры обменялись добрыми пожеланиями в связи с 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

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В повестке диалога - аспекты, связанные с ликвидацией в приграничных регионах последствий ЧП на Сардобинском водохранилище.

Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним, вчера сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана прибыли в Мактааральский район Туркестанской области Казахстана для помощи в ликвидации последствий наводнения.

Двести пять специалистов привезли с собой разную технику — пожарные машины, экскаваторы, тракторы, водонасосы, грузовики и автобусы для транспортировки граждан.

Трагедия произошла 1 мая в 5.55 на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана. Прорвало одну из дамб. В зоне затопления оказались несколько поселков, в том числе на территории южного Казахстана.

Теги:
наводнение, Сырдарьинская область, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев



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