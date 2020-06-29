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Зрители в специальных очках на открытии лазерного кинотеатра IMAX

Российские кинотеатры откроются 15 июля

© Sputnik / Евгений Биятов
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200629/14441071/Rossiyskie-kinoteatry-otkroyutsya-15-iyulya.html

Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта в связи с распространением коронавируса.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Российские кинотеатры возобновляют работу с 15 июля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

"Еще одна хорошая новость: с 15 июля открываются кинотеатры", - сказал Чернышенко на совещании вице-премьеров с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта в связи с распространением коронавируса. Аналогичные ограничения были введены в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций.

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Напомним, что утвержденные Роспотребнадзором и Минкультуры правила работы кинотеатров в условиях сохраняющейся угрозы заражения COVID-19, кроме всего прочего, ограничивают количество продаваемых на каждый сеанс билетов. Сидеть на соседних креслах при этом разрешается только членам одной семьи либо тем, кто живет вместе.

Теги:
коронавирус, кинотеатр, Россия, Россия



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