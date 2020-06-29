Российские кинотеатры откроются 15 июля

Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта в связи с распространением коронавируса.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Российские кинотеатры возобновляют работу с 15 июля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

"Еще одна хорошая новость: с 15 июля открываются кинотеатры", - сказал Чернышенко на совещании вице-премьеров с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта в связи с распространением коронавируса. Аналогичные ограничения были введены в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций.

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Напомним, что утвержденные Роспотребнадзором и Минкультуры правила работы кинотеатров в условиях сохраняющейся угрозы заражения COVID-19, кроме всего прочего, ограничивают количество продаваемых на каждый сеанс билетов. Сидеть на соседних креслах при этом разрешается только членам одной семьи либо тем, кто живет вместе.