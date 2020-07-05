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Сотрудница в лаборатории по анализу ДНК

Ученые прекратили испытания трех препаратов от COVID-19 — это решение ВОЗ

© Sputnik / Александр Кряжев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200705/14474600/Uchenye-prekratili-ispytaniya-trekh-preparatov-ot-COVID-19--eto-reshenie-VOZ.html

Было принято решение прекратить испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о сворачивании испытаний нескольких препаратов от коронавируса.

Шприц с лекарством
© Sputnik / Максим Богодвид
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В частности, речь идет о гидроксихлорохине (противомалярийное), лопинавире и ритонавире (применяются в лечении ВИЧ), которые, как предполагалось, могут стать лекарствами от COVID-19.

Решение было принято в соответствии с рекомендацией Международного руководящего комитета Тестов солидарности.

Испытания данных препаратов, а также ремдесивира и интерферона, проводились с марта. Добровольцами выступили более 4,5 тысячи пациентов.

Однако свою эффективность показал только ремдесивир. Остальные же лекарства, как показали исследования, почти не снижают смертность среди инфицированных.

Напомним, что в России также проводятся клинические испытания потенциального препарата от COVID-19, эффективность которого уже была доказана.

Торговое наименование лекарства — "Авифавир". Это — первый в стране зарегистрированный препарат, одобренный Минздравом.

В России также активно проводятся испытания вакцины от коронавируса. Ее уже ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

Теги:
Испытания, коронавирус, ВОЗ



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