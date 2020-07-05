Путин назвал Конституцию СССР от 1924 года "миной замедленного действия"

Российский лидер отметил, что современной стране необходимо избежать подобных вещей. Для этого в том числе были приняты поправки, добавил президент.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин затронул тему распада Советского Союза и рассказал, что косвенно стало предпосылкой к этому.

По словам главы государства, положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия. Об этом Путин заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", — заявил российский лидер.

Президент также отметил, что современной России необходимо избежать этого. Именно для этого и были разработаны поправки в Конституцию, которые, по мнению Путина, позволят предостеречь страну от повторения сценария.

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Напомним: обновленный текст Констутуции РФ вступил в силу 4 июля. Это стало возможным после проведения всероссийского голосования по поправкам в Основной закон, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

После обработки 100% протоколов итоговая явка составила 67,97 процента. За принятие поправок выступили 77,92 процента участников (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).