"Пришло время": Канье Уэст о Трампе и решении баллотироваться в президенты

Канье Уэст решил бороться за пост президента в 2020 году, потому что бог сказал ему, что для этого "пришло время".

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Американский музыкант Канье Уэст заявил в интервью журналу Forbes, что намерен баллотироваться в президенты США как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.

"Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп. Я буду баллотироваться как независимый (кандидат), так как есть он. Трамп - это ближайший президент, который у нас был за многие годы, который позволил богу "быть частью диалога", - заявил журналу музыкант, отметив при этом, что отныне он не поддерживает Трампа.

Одним из пунктов в его списке дел - это положить конец жестокости полиции и неразумным законам.

По его словам, кандидатом на пост вице-президента будет никому не известный священник из Вайоминга Мишель Тибдаль, а лозунгом его предвыборной кампании - простое "Да!". Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника: это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск.

"Я сосредоточен на защите Америки, в первую очередь, благодаря нашим прекрасными военным. Давайте сначала сосредоточимся на нас самих. Я люблю Китай. Коронавирус не вина Китая. Это не вина китайцев. Они тоже божьи люди. Я люблю Китай. Он изменил мою жизнь. Он изменил мои взгляды, дал мне такие значительные перспективы. Моя мама преподавала английский в Китае, когда я был в пятом классе", - рассказал Уэст.

Кстати, на вопрос о вакцине против коронавируса Канье ответил, что вакцины - это "печать дьявола", а те, кто хочет лечить коронавирус вакциной, на самом деле хотят чипировать людей.

Также артист рассказал, что идея выдвигаться в президенты пришла к нему в душе, когда он сочинял рэп, а сообщил впервые о своей идее он в 2015 году во время церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Vanguard Awards.

Он отметил, что решил бороться за пост президента в 2020 году, потому что бог сказал ему, что для этого "пришло время".

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США >>

Напомним, популярный американский рэпер Канье Уэст сделал сенсационное объявление об участии в предвыборной гонке США 5 июля.

Глава компании SpaсeX Илон Маск заявил, что "полностью поддерживает" Уэста, однако большинство пользователей скептически отнеслись к такому заявлению рэпера.