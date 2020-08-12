Запад раскритиковал российскую вакцину от COVID-19 — что ответили в Минздраве РФ

Вчера российский лидер Владимир Путин объявил о том, что первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная в РФ, успешно прошла регистрацию.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Минздраве России назвали безосновательной критику первой в мире вакцины от COVID-19 со стороны зарубежных стран.

"Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны. <...> Но российская вакцина — еще раз говорю — это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные", — заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, форсированные режимы для проведения клинических исследований применяли многие государства.

Платформа, на которой создавался российский препарат, абсолютно безопасна и уже доказала свою эффективность при разработке и производстве других лекарств, добавил Мурашко.

"Если, скажем, говорить об РНК-вакцине, которая выпускалась в зарубежных странах, то были публикации — можете их сами найти, — что часть вакцин вышла без доклинических исследований, а непосредственно сразу использовалась у человека, чего в нашем случае категорически не происходило", — пояснил министр.

Глава Минздрава также обозначил сроки выпуска первых упаковок вакцин. Это произойдет в течение двух недель.

Как только препарат выпустят, тут же начнется вакцинация добровольцев.

"В первую очередь те производства, которые в России, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку нам необходимо закрыть потребность наших граждан. Мы предлагаем производство вакцины на зарубежных площадках, сегодня такие переговоры ведутся: фонд РФПИ подключился к работе по экспорту непосредственно технологий и лекарственного препарата", — сказал Мурашко.

РФПИ и центра имени Гамалеи Первая в мире вакцина от коронавируса

Между тем Мурашко отметил, что и сам планирует сделать прививку. Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что вакцинацию прошла также одна из его дочерей.

Планы по вакцинации населения

Массовое производство препарата рассчитывают запустить уже в сентябре, однако в "гражданский оборот" он поступит не раньше 1 января 2021 года.

При этом для граждан страны прививки будут делать абсолютно бесплатно. Однако вакцинацию будут проводить среди взрослых, на детей она пока не рассчитана.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 в России планируют начать с особых групп — это, в первую очередь, медики, учителя и пожилые люди.

Также сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины в различные государства. В числе потенциальных претендентов — страны ШОС, куда входит и Узбекистан.