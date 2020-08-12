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Запад раскритиковал российскую вакцину от COVID-19 — что ответили в Минздраве РФ

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200812/14756912/V-Minzdrave-RF-otvetili-na-kritiku-Zapada-po-povodu-vaktsiny-ot-COVID-19.html

Вчера российский лидер Владимир Путин объявил о том, что первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная в РФ, успешно прошла регистрацию.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Минздраве России назвали безосновательной критику первой в мире вакцины от COVID-19 со стороны зарубежных стран.

"Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны. <...> Но российская вакцина — еще раз говорю — это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные", — заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, форсированные режимы для проведения клинических исследований применяли многие государства. 

Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19.
© Sputnik .
Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19

Платформа, на которой создавался российский препарат, абсолютно безопасна и уже доказала свою эффективность при разработке и производстве других лекарств, добавил Мурашко.

"Если, скажем, говорить об РНК-вакцине, которая выпускалась в зарубежных странах, то были публикации — можете их сами найти, — что часть вакцин вышла без доклинических исследований, а непосредственно сразу использовалась у человека, чего в нашем случае категорически не происходило", — пояснил министр.

Глава Минздрава также обозначил сроки выпуска первых упаковок вакцин. Это произойдет в течение двух недель. 

Как только препарат выпустят, тут же начнется вакцинация добровольцев. 

"В первую очередь те производства, которые в России, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку нам необходимо закрыть потребность наших граждан. Мы предлагаем производство вакцины на зарубежных площадках, сегодня такие переговоры ведутся: фонд РФПИ подключился к работе по экспорту непосредственно технологий и лекарственного препарата", — сказал Мурашко.

Первая в мире вакцина от коронавируса
РФПИ и центра имени Гамалеи
Первая в мире вакцина от коронавируса

Между тем Мурашко отметил, что и сам планирует сделать прививку. Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что вакцинацию прошла также одна из его дочерей.

Планы по вакцинации населения

Массовое производство препарата рассчитывают запустить уже в сентябре, однако в "гражданский оборот" он поступит не раньше 1 января 2021 года.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Запад проигрывает гонку по созданию вакцины от COVID-19

При этом для граждан страны прививки будут делать абсолютно бесплатно. Однако вакцинацию будут проводить среди взрослых, на детей она пока не рассчитана

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 в России планируют начать с особых групп — это, в первую очередь, медики, учителя и пожилые люди.

Также сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины в различные государства. В числе потенциальных претендентов — страны ШОС, куда входит и Узбекистан.

Теги:
Минздрав РФ, пандемия, Россия, коронавирус, Вакцина



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