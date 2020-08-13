Во сколько обойдется зарубежным странам российская вакцина от COVID-19

Напомним: 11 августа препарат получил официальную регистрацию. Первая в мире вакцина уже вызвала широкие обсуждения в мировом сообществе.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Экспортная стоимость российской вакцины от COVID-19 составит не менее 10 долларов за две дозы.

Об этом заявил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик в эфире телеканала "Россия 24".

РФПИ и центра имени Гамалеи Первая в мире вакцина от коронавируса

Между тем он отметил, что такая высокая цена будет установлена на первые серии выпуска препарата. Впоследствии, когда будут достигнуты высокие объемы производства, стоимость снизится.

Напомним: российская вакцина была официально зарегистрирована 11 августа, став первой в мире. О прорыве РФ в борьбе с COVID-19 объявил лично Владимир Путин.

По его словам, прививку уже сделала одна из его дочерей.

Препарат, разработанный учеными Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, получил название "Спутник V". При двукратной схеме введения лекарство способно сформировать иммунитет до двух лет.

Его массовое производство намечено на сентябрь, однако в "гражданский оборот" вакцина поступит не раньше 1 января 2021 года.

Также сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины в различные государства. В числе потенциальных претендентов — страны ШОС, куда входит и Узбекистан.

В ряде западных стран выступили с резкой критикой российской разработки. Однако, как отметил глава Минздрава РФ, "зарубежные коллеги, видимо, чувствуют определенную конкуренцию и преимущества российского препарата".

Между тем некоторые государства (к примеру, Азербайджан и Аргентина) наоборот, поздравили Россию с регистрацией первой в мире вакцины. Данное достижение поприветствовали и в ВОЗ.

В организации подчеркнули, что любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом.