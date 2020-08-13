Во сколько обойдется зарубежным странам российская вакцина от COVID-19

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Экспортная стоимость российской вакцины от COVID-19 составит не менее 10 долларов за две дозы.
Об этом заявил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик в эфире телеканала "Россия 24".
Между тем он отметил, что такая высокая цена будет установлена на первые серии выпуска препарата. Впоследствии, когда будут достигнуты высокие объемы производства, стоимость снизится.
Напомним: российская вакцина была официально зарегистрирована 11 августа, став первой в мире. О прорыве РФ в борьбе с COVID-19 объявил лично Владимир Путин.
По его словам, прививку уже сделала одна из его дочерей.
Препарат, разработанный учеными Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, получил название "Спутник V". При двукратной схеме введения лекарство способно сформировать иммунитет до двух лет.
Его массовое производство намечено на сентябрь, однако в "гражданский оборот" вакцина поступит не раньше 1 января 2021 года.
Также сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины в различные государства. В числе потенциальных претендентов — страны ШОС, куда входит и Узбекистан.
В ряде западных стран выступили с резкой критикой российской разработки. Однако, как отметил глава Минздрава РФ, "зарубежные коллеги, видимо, чувствуют определенную конкуренцию и преимущества российского препарата".
Между тем некоторые государства (к примеру, Азербайджан и Аргентина) наоборот, поздравили Россию с регистрацией первой в мире вакцины. Данное достижение поприветствовали и в ВОЗ.
В организации подчеркнули, что любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом.