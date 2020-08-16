19:10 16 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск

Митинг сторонников Лукашенко и акция протеста – хроника событий в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
В мире
Получить короткую ссылку
101 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/10/14784114.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200816/14784220/Miting-storonnikov-Lukashenko-i-aktsiya-protesta--khronika-sobytiy-v-Minske.html

В числе высокопоставленных участников митинга в поддержку властей - премьер Беларуси Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. На площади Независимости в Минске сегодня прошла акция сторонников властей, сообщает Sputnik Беларусь. В числе высокопоставленных участников митинга - премьер Беларуси Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Александр Лукашенко также прибыл на митинг в свою поддержку и выступил перед сторонниками.

Основные тезисы обращения Лукашенко:

  • "НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот". "Кукловоды" видят западные границы Беларуси под Минском, а не под Брестом, этому не бывать.
  • "Мы не должны стать санитарным кордоном между Россией и Европой, мы не должны стать отхожим местом для Европы."
  • "Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация."
  • Если белорусы хотят реформ, власти начнут их завтра же.
  • "Выборы состоялись, не может быть 80% фальсификаций". "Я здесь стою не потому, что крепко держусь за власть, я отдал родине лучшие годы, загубите меня - это будет начало вашего конца."
  • "Не я породил жестокость на улицах, а оппозиция".
  • Лукашенко предостерег своих противников: не надо "пугать" военных — это "игра с огнем". "Не трогайте журналистов государственных СМИ, их семьи, не дай бог что-то случится, ответите сполна."

По сообщению МВД Беларуси, в митинге за Лукашенко приняли участие около 65 тысяч человек.

Вечер после выборов президента - видео протестов в Минске >>

Пока на площади Независимости продолжалась акция в поддержку действующей власти, протестующие собрались у стелы на проспекте Победителей.

Несогласные с действующей властью прошли маршем по проспекту Независимости, а также организовали митинги возле офисов государственных телеканалов.

Теги:
протесты, Беларусь, Александр Лукашенко



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Метеорный поток Персеиды: звездный дождь для тысячи желаний
Сквозь дым и дождь: учения армий ЦВО
Сквозь завесу тумана: учения военных ЦВО РФ
Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
Как восстановить здоровье после COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться