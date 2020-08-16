Митинг сторонников Лукашенко и акция протеста – хроника событий в Минске

В числе высокопоставленных участников митинга в поддержку властей - премьер Беларуси Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. На площади Независимости в Минске сегодня прошла акция сторонников властей, сообщает Sputnik Беларусь. В числе высокопоставленных участников митинга - премьер Беларуси Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Александр Лукашенко также прибыл на митинг в свою поддержку и выступил перед сторонниками.

Основные тезисы обращения Лукашенко:

"НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот". "Кукловоды" видят западные границы Беларуси под Минском, а не под Брестом, этому не бывать.

"Мы не должны стать санитарным кордоном между Россией и Европой, мы не должны стать отхожим местом для Европы."

"Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация."

Если белорусы хотят реформ, власти начнут их завтра же.

"Выборы состоялись, не может быть 80% фальсификаций". "Я здесь стою не потому, что крепко держусь за власть, я отдал родине лучшие годы, загубите меня - это будет начало вашего конца."

"Не я породил жестокость на улицах, а оппозиция".

Лукашенко предостерег своих противников: не надо "пугать" военных — это "игра с огнем". "Не трогайте журналистов государственных СМИ, их семьи, не дай бог что-то случится, ответите сполна."

По сообщению МВД Беларуси, в митинге за Лукашенко приняли участие около 65 тысяч человек.

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Пока на площади Независимости продолжалась акция в поддержку действующей власти, протестующие собрались у стелы на проспекте Победителей.

Несогласные с действующей властью прошли маршем по проспекту Независимости, а также организовали митинги возле офисов государственных телеканалов.