Первая партия вакцины от коронавируса Sputnik V выпущена в гражданский оборот

В ходе испытаний вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвала у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Первая партия вакцины для профилактики коронавируса под названием Sputnik V прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот, сообщает РИА Новости.

"В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы", - говорится в информации.

Напомним, в августе Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В ходе испытаний вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвала у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

Разработка вакцины от COVID-19 велась в России за несколько лет до пандемии >>

При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.