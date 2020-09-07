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Первая в мире вакцина от коронавируса

Разработка вакцины от COVID-19 велась в России за несколько лет до пандемии

РФПИ и центра имени Гамалеи
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200907/14925171/Vaktsinu-ot-COVID-19-stali-razrabatyvat-v-Rossii-zadolgo-do-pandemii.html

Препарат на самом дели создавали 25 лет и планировали использовать для генной терапии, лечения Эболы и коронавируса MERS.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российские ученые приступили к разработке вакцины от COVID-19 примерно за 2-2,5 года назад, когда о коронавирусе еще никто не слышал.

Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

"Мы получили задание на создание вакцинного препарата против другого коронавируса — так называемой MERS с летальностью порядка 40%, гораздо большей, чем у COVID-19. Мы довели эту разработку до окончания второй фазы клинических испытаний, 220 добровольцев получили вакцинный препарат", — рассказал Гинцбург в интервью "Известиям".

По его словам, вакцина показала свою безопасность и высокую иммуногенность.

© Sputnik / AFK Sistema
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И когда началась пандемия, те самые сотрудники, которые работали над вакциной против MERS, переключились на разработку препарата против COVID-19, отметил ученый.

Гинцбург подчеркнул, что платформа для будущей вакцины уже была создана и оставалось заменить одну нуклеотидную последовательность на другую.

"Когда мы получили в конце февраля госзадание, мы знали уже все детали препарата, который должны были конструировать. Нам надо было только последовательность вируса MERS заменить на последовательность COVID-19 в тех же носителях, в тех же векторах, в тех же дозах. Мы знали, какие дозы надо вводить подопытным животным: крысам, хомячкам, обезьянам. Даже представляли дозу вакцины, которую необходимо вводить человеку", — рассказал он.

В целом над технологией создания вакцины работали три поколения ученых на протяжении 25 лет. Препарат планировали использовать для генной терапии, лечения Эболы и коронавируса MERS.

Напомним: первая в мире вакцина от COVID-19 была разработана российскими учеными и официально зарегистрирована 11 августа.

Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре Гамалеи
© Sputnik / Владимир Песня
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Препарат получил название "Спутник V". При двукратной схеме введения он способен сформировать иммунитет до двух лет.

Впрочем, на этом страна останавливаться не планирует.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса.

Теги:
Россия, Вакцина, пандемия, коронавирус



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