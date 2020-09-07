Разработка вакцины от COVID-19 велась в России за несколько лет до пандемии

Препарат на самом дели создавали 25 лет и планировали использовать для генной терапии, лечения Эболы и коронавируса MERS.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российские ученые приступили к разработке вакцины от COVID-19 примерно за 2-2,5 года назад, когда о коронавирусе еще никто не слышал.

Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

"Мы получили задание на создание вакцинного препарата против другого коронавируса — так называемой MERS с летальностью порядка 40%, гораздо большей, чем у COVID-19. Мы довели эту разработку до окончания второй фазы клинических испытаний, 220 добровольцев получили вакцинный препарат", — рассказал Гинцбург в интервью "Известиям".

По его словам, вакцина показала свою безопасность и высокую иммуногенность.

И когда началась пандемия, те самые сотрудники, которые работали над вакциной против MERS, переключились на разработку препарата против COVID-19, отметил ученый.

Гинцбург подчеркнул, что платформа для будущей вакцины уже была создана и оставалось заменить одну нуклеотидную последовательность на другую.

"Когда мы получили в конце февраля госзадание, мы знали уже все детали препарата, который должны были конструировать. Нам надо было только последовательность вируса MERS заменить на последовательность COVID-19 в тех же носителях, в тех же векторах, в тех же дозах. Мы знали, какие дозы надо вводить подопытным животным: крысам, хомячкам, обезьянам. Даже представляли дозу вакцины, которую необходимо вводить человеку", — рассказал он.

В целом над технологией создания вакцины работали три поколения ученых на протяжении 25 лет. Препарат планировали использовать для генной терапии, лечения Эболы и коронавируса MERS.

Напомним: первая в мире вакцина от COVID-19 была разработана российскими учеными и официально зарегистрирована 11 августа.

Препарат получил название "Спутник V". При двукратной схеме введения он способен сформировать иммунитет до двух лет.

Впрочем, на этом страна останавливаться не планирует.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса.