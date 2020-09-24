В Казахстане отменили смертную казнь

По словам главы государства, Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни, сообщает Sputnik Казахстан.

"Решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни ранее в тот же день озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

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Напомним, что применение смертной казни в Казахстане было полностью приостановлено указом президента о введении соответствующего моратория в 2003 году.