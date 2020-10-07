В Казахстане из-за угрозы COVID-19 задумались о снижении пенсионного возраста

Отмечается, что данная мера поспособствует обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья пожилых граждан, а также положительно повлияет на рынок труда.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Казахстане парламентская фракция народных коммунистов предложила снизить пенсионный возраст для граждан до 60 лет, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным ВОЗ, наиболее уязвимыми к COVID-19 считаются пенсионеры старше 60 лет — именно на них приходится большинство летальных случаев.

Подобная статистика прослеживается и в Казахстане — там 71% от общего количества скончавшихся составляют пожилые граждане.

В условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста рисков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов особенно важно уберечь пожилых граждан, которые попадают в группу риска, и создать все условия для их нормальной самоизоляции, отметили депутаты.

Отмечается, что снижение пенсионного возраста не только сохранит жизнь и здоровье старшего поколения, но и положительно повлияет на рынок труда в условиях кризиса.