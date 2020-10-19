В каких зарубежных странах будет производиться вакцина "Спутник V"

Кирилл Дмитриев также подчеркнул важность того, чтобы регуляторы использовали данные из стран, где проводятся испытания вакцины.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Вакцина от коронавируса "Спутник V" будет производиться в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

"Мы подтверждаем, что можем поставлять большие объемы в декабре этого года. Мы будем производить (вакцину - ред.) в Индии, Бразилии, в Корее и в Китае, и в еще одной стране", - сказал Дмитриев, выступая на вебинаре по сотрудничеству со странами Латинской Америки.

"И есть второй вопрос - регуляторный, как быстро регулятор одобрит нашу вакцину. Мы, например, подались на бразильские клинические испытания и надеемся тоже в декабре получить разрешение. Поэтому будем работать с регуляторами, чтобы нас быстро разрешили в ваших странах", - отметил он.

Дмитриев также подчеркнул важность того, чтобы регуляторы использовали данные из стран, где проводятся испытания вакцины.

Дмитриев рассказал, что производство в Бразилии будет осуществляться в партнерстве с компанией Uniao Quimica.

Россия официально зарегистрировала вторую вакцину от COVID-19 — фото >>

"Бразильский рынок для нас абсолютно критичен, и мы видим там хорошего партнера в лице Uniao, будем проводить там клинические испытания", - добавил он.

В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.