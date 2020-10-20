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Когда в России начнется массовая вакцинация от коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
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Сейчас в масштабирование производства вакцины "Спутник" вовлечено пять производственных площадок, по общей оценке, значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Массовая вакцинация россиян прививкой "Спутник V" может начаться в конце ноября, сообщает телеканал 360 со ссылкой на "Интерфакс".

"Обсуждение, совещания и работа идут буквально ежедневно. Сейчас в масштабирование производства вакцины "Спутник" вовлечено пять производственных площадок, по общей оценке, значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре", - рассказал изданию генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

"Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавируса, ее разработал российский центр имени Гамалеи. Первыми препарат получат граждане из группы риска и медики. Препарат сделан на основе другого аденовируса со встроенным геном коронавируса, за счет которого в клетках возникает белок — он вызывает иммунитет и способствует развитию антител.

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В России разработаны еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и препарат от центра имени Чумакова.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, вакцинация, Вакцина



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