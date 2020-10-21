В Санкт-Петербурге произошла стрельба с участием мигрантов

Известно, что конфликт между мигрантами возник из-за коммерческого спора - из-за доставки товара на рынок.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В Санкт-Петербурге произошла стрельба в районе рынка "Апраксин двор" с участием нелегальных мигрантов, сообщают местные СМИ.

"В драке со стрельбой пострадал 51-летний уроженец Азербайджана с российским гражданством. Мужчина получил как пулевые ранения, так и травмы от ударов. Он отправлен Мариинскую больницу", - говорится в информации.

Известно, что конфликт между мигрантами возник из-за коммерческого спора - из-за доставки товара на рынок.

В итоге задержаны трое россиян и более десяти граждан Таджикистана, Азербайджана, Афганистана и Пакистана.

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Причастность задержанных к происшествию в настоящий момент устанавливается. Среди обнаруженных на месте преступления есть иностранцы, пребывающие на территории России нелегально.