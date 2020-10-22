Ильхам Алиев назвал возможной встречу с Пашиняном в Москве

По словам президента Азербайджана, пока он не получал приглашения посетить Москву от Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei заявил, что не исключает возможности встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, это (встреча – ред.) возможно. Такие встречи происходили и раньше. Все зависит от повестки", – уточнил президент Азербайджана.

Однако пока, по словам Алиева, пока он не получал приглашения совершить визит в столицу РФ от Владимира Путина.

При этом глава Азербайджана подчеркнул, что ранее неоднократно посещал Москву по приглашению российского лидера, отметив, что контакты высокого уровня – привычное явление для стран-партнеров и соседей. В свою очередь Владимир Путин также неоднократно посещал Азербайджан.

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Девятого октября в Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В результате Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе, обмене пленными и телами погибших, а также о дополнительном согласовании конкретных деталей перемирия. Однако уже на следующий день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

В ночь на 27 сентября вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией на территории Нагорного Карабаха вновь резко обострился.

Страны обвинили друг друга в начале военных действий. В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.

Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции.