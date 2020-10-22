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Ильхам Алиев

Ильхам Алиев назвал возможной встречу с Пашиняном в Москве

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
В мире
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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (27)
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201022/15238683/Ilkham-Aliev-nazval-vozmozhnoy-vstrechu-s-Pashinyanom-v-Moskve.html

По словам президента Азербайджана, пока он не получал приглашения посетить Москву от Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei заявил, что не исключает возможности встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, это (встреча – ред.) возможно. Такие встречи происходили и раньше. Все зависит от повестки", – уточнил президент Азербайджана.

Однако пока, по словам Алиева, пока он не получал приглашения совершить визит в столицу РФ от Владимира Путина.

При этом глава Азербайджана подчеркнул, что ранее неоднократно посещал Москву по приглашению российского лидера, отметив, что контакты высокого уровня – привычное явление для стран-партнеров и соседей. В свою очередь Владимир Путин также неоднократно посещал Азербайджан.

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Девятого октября в Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В результате Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе, обмене пленными и телами погибших, а также о дополнительном согласовании конкретных деталей перемирия. Однако уже на следующий день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

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В ночь на 27 сентября вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией на территории Нагорного Карабаха вновь резко обострился.

Страны обвинили друг друга в начале военных действий. В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.

Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (27)
Теги:
Москва, Встреча, Армения, Азербайджан



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