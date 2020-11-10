Лидеры стран-членов ШОС приняли большую Московскую декларацию

Предстоит принять шесть заявлений, посвященных, в том числе, 75-летию победы во Второй мировой войне, совместному противодействию коронавирусной инфекции, сотрудничеству в области цифровой экономики.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. По итогам онлайн-заседания Совета глав государств-членов ШОС был принят пакет документов, который включил в себя и комплексный план по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"К нашему заседанию подготовлен солидный пакет документов. Поблагодарим за это наших помощников, сотрудников. Основные результаты содержатся в Московской декларации, в которой содержится консолидированная оценка обстановки на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, в мире в целом, подведены итоги российского председательства, заданы ориентиры деятельности организации на будущее", - сказал президент РФ Владимир Путин, закрывая заседание.

Российский лидер отметил, что подготовлены также девять решений Совета глав государств. В частности, документы об утверждении плана действий на 2021-2025 годы, по борьбе с эпидемиями, о сотрудничестве ШОС с рядом международных организаций.

Кроме того, по словам Владимира Путина, предстоит принять шесть заявлений, посвященных, в том числе, 75-летию победы во Второй мировой войне, совместному противодействию коронавирусной инфекции, сотрудничеству в области цифровой экономики.

Секретариат ШОС организует подписание в рабочем порядке.

Лидеры, участвовавшие в заседании по видеосвязи, подписали документы.

На заседании выступил и глава Узбекистана. Шавкат Мирзиёев предложил усилить сотрудничество в сфере экономики, главной целью которого является оживление торгово-экономических связей между странами, выраженное в поощрении взаимных инвестиций.

Мирзиёев рекомендовал реализовать совместные антикризисные программы, направленные на устранение существующих барьеров. Также он уделил особое внимание цифровизации государственных структур, в частности, в таможенной сфере.