Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Совета глав государств ШОС

В ходе мероприятия глава республики уделил внимание развитию цифровой грамотности, поддержке нуждающихся слоев населения, борьбе с эпидемиями, профилактике экстремизма, терроризма и наркобизнеса.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Состоялось онлайн-заседание Совета глав государств ШОС, в рамках которого выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе мероприятия глава республики предложил усилить сотрудничество в сфере экономики, главной целью которого является оживление торгово-экономических связей между странами, выраженное в поощрении взаимных инвестиций. Мирзиёев рекомендовал реализовать совместные антикризисные программы, направленные на устранение существующих барьеров. Также он уделил особое внимание цифровизации государственных структур, в частности, в таможенной сфере.

К тому же была отмечена необходимость налаживания сотрудничества в области цифровой экономики. Президент подчеркнул важность развития цифровой грамотности среди граждан и подготовки соответствующих профессиональных кадров на основе существующих спецпрограмм.

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Помимо этого, Мирзиёев оценил значимость поддержки нуждающихся слоев населения и разработки стратегии содействия сокращению уровня бедности.

Кроме того, он предложил создать сеть медицинских учреждений по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии, а также подготовить совместные отряды врачей для повышения безопасности здоровья людей.

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Мирзиёев затронул актуальную тему, связанную с угрозой распространения терроризма, экстремизма и наркобизнеса, вербовки и радикализации молодежи. Он отметил востребованность проведения комплексных мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма среди молодого поколения, в частности, повышение частоты контактов для обеспечения безопасности.

Лидер Узбекистана также подчеркнул важность поддержки мирного процесса и дальнейшего финансового содействия в улучшении социально-экономической ситуации Афганистана, в частности, создание эффективных транспортных коридоров на территории страны.

В заключительной части своего выступления Шавкат Мирзиёев предложил провести в Узбекистане международную конференцию "Роль ШОС в системе международных отношений".