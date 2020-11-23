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Оксфордский словарь, архивное фото

Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201123/15463424/Oksfordskiy-slovar-ne-smog-vybrat-slovo-2020-goda.html

Наиболее часто употребляемыми стали слова, связанные с коронавирусом — например, локдаун, социальное дистанцирование и work from home – работа из дома.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать слово 2020 года, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Oxford University Press.

"Английскому языку в этом году пришлось быстро и многократно адаптироваться. Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе пути. Быстро стало очевидно, что 2020 год — это не тот год, который можно было бы аккуратно вместить в одно единственное "слово года", — говорится в сообщении.

Наиболее часто употребляемыми стали слова, связанные с коронавирусом — например, локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы), аббревиатура WFH (work from home – работа из дома).

Также оксфордские эксперты отметили слова, характеризующие политические события 2020-го: "импичмент" и "белорусский". Из других событий - "лесной пожар".

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Напомним, ранее британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года "локдаун".

 

Теги:
Оксфордский словарь, Оксфорд, Карантин, коронавирус



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