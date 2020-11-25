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Чем Байден займется в первые 100 дней президентства — список его целей

© AFP 2018 / CHANDAN KHANNA
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При этом политик подчеркнул, что его президентство не станет "третьим сроком" Барака Обамы. Напомним: тогда Байден был вице-президентом.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Джо Байден, провозгласивший себя новым президентов США, рассказал, чем займется в первые 100 дней во главе страны.

По его словам, первое, чему он посвятит время, будет миграционная реформа и борьба с COVID-19.

"Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", — заявил Байден телеканалу NBC.

Далее политик намерен пересмотреть ряд указов пока еще действующего главы Белого дома Дональд Трампа.

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По мнению Байдена, некоторые из них нанесли ущерб климату и здоровью людей. 

Что касается самого Трампа, то Байден отметил, что не будет инициировать в отношении него расследование.

Вместо этого кандидат в президенты пообещал сделать куда более важное дело — вернуть американскому обществу уверенность в себе.

При этом Байден подчеркнул, что его президентство не станет "третьим сроком" Барака Обамы, при котором он восемь лет работал вице-президентом.

"Мы столкнулись совершенно с другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве", — пояснил Байден.

Напомним, что, по данным американских СМИ, победу на президентских выборах, прошедших 3 ноября, одержал именно Байден.

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К настоящему моменту его поздравили уже многие мировые лидеры, в том числе глава ВОЗ. 

Однако с этим не согласен Трамп.

Он обвинил соперников в попытке "украсть выборы" и заявил, что демократы вовсе жульничали.

Трамп пообещал оспорить результаты в суде и добиться пересчета голосов.

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Между тем действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.

Церемония инаугурации нового президента намечена на 20 января 2021 года.

Теги:
выборы президента, Президент, США, Джо Байден



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