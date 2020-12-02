Рекомендации по физической активности во время пандемии - ВОЗ

Рекомендуется как минимум 150‑300 минут еженедельной аэробной активности от умеренной до высокой интенсивности, а для детей и подростков – в среднем 60 минут в день.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Главная помощь в борьбе с коронавирусом - физическая активность, пишет ВОЗ.

"Если бы население мира было более активным, можно было бы предотвращать до 5 миллионов случаев смерти в год", - говорится в сообщении.

По информации ВОЗ, в соответствии с новыми руководящими принципами для всех взрослых людей, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендуется как минимум 150‑300 минут еженедельной аэробной активности от умеренной до высокой интенсивности, а для детей и подростков – в среднем 60 минут в день.

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Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга.

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Руководящие принципы призывают женщин к поддержанию регулярной физической активности в течение всего периода беременности и после родов. В них также излагаются ценные преимущества физической активности для здоровья людей с инвалидностью.

Пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется добавлять такие виды активности, которые способствуют улучшению равновесия и координации, а также укреплению мышц, с тем чтобы содействовать предупреждению падений и улучшению здоровья.

"Физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия – она может способствовать продлению и улучшению качества жизни. Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески", - отметил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ призывает страны принять глобальные руководящие принципы для разработки национальной политики в области здравоохранения в поддержку разработанного ВОЗ Глобального плана действий по повышению уровня физической активности на 2018‑2030 гг. План был согласован мировыми лидерами в области здравоохранения на семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2018-м в целях снижения уровней недостаточной физической активности на 15% к 2030 году.