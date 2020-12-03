Самый частый источник заражения коронавирусом - ответ ученых

Выяснилось, что риск заражения COVID-19 увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных взаимодействий.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Во время режима самоизоляции риск заразиться COVID-19 для членов одной семьи выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом, говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Science.

"Выяснилось, что риск заражения COVID-19 увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных взаимодействий", - говорится в сообщении.

Самым низким риск заражения оказался в медицинских учреждениях, в которых соблюдались защитные меры. В зависимости от близости контактов уровень риска рос. Он был ниже в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений, но оказался выше при общении с широким кругом родственников.

Почему не удается остановить пандемию - ответ ученых >>

Наиболее высокий риск заразиться коронавирусом был в семье, члены которой живут вместе. Причиной, вероятно, стало то, что во время самоизоляции они чаще контактируют друг с другом.

Также ученые пришли к выводу, что каждый дополнительный день дома с заразившимся увеличивает риск передачи на десять процентов.