16:50 07 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск
Джо Байден

Джо Байден избран президентом Америки — конгресс США

REUTERS/Mike Segar
В мире
Получить короткую ссылку
142 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/0f/15604006.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210107/15741043/Dzho-Bayden-izbran-prezidentom-Ameriki--kongress-SShA.html

Демократ получил свыше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Теперь конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов окончательно закрыты.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом Америки, о чем свидетельствуют результаты обсуждения.

Байден получил свыше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков, сообщают РИА Новости.

Мероприятие проходило на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне, которые устроили сторонники Дональда Трампа. Протестующие ворвались в Капитолий США и прервали заседание конгресса. В результате перестрелки погибли четыре человека.

Штурм Капитолия, стрельба и погибшие: главное о событиях в Вашингтоне >>

Отмечается, что утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Теги:
голосование, беспорядки, Дональд Трамп, Вашингтон, Президентские выборы в США, Джо Байден



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Флаги, оружие, разбитые стекла и мебель: штурм Капитолия в Вашингтоне — фото
Штурм Капитолия, стрельба и погибшие: главное о событиях в Вашингтоне
Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться
Как преодолеть зависимость от погоды

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться