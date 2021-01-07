Джо Байден избран президентом Америки — конгресс США

Демократ получил свыше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Теперь конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов окончательно закрыты.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом Америки, о чем свидетельствуют результаты обсуждения.

Байден получил свыше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков, сообщают РИА Новости.

Мероприятие проходило на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне, которые устроили сторонники Дональда Трампа. Протестующие ворвались в Капитолий США и прервали заседание конгресса. В результате перестрелки погибли четыре человека.

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Отмечается, что утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.