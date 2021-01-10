Парламентские выборы в Казахстане: голосование проходит не без трудностей

По состоянию на 10.00, явка избирателей составила 11,6%. На прошлых парламентских выборах 20 марта 2016 года явка на 10.00 составляла 17,57%.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Казахстане в это воскресенье, 10 января, проходят выборы в мажилис (нижнюю палату) и маслихаты.

Ровно в 07.00 по нурсултанскому времени в стране открылись избирательные участки. Их свыше 10 тысяч по всей республике. На каждом из них соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

Голосование завершится в 20.00, сообщает Sputnik Казахстан. Однако пять областей откроют и закроют участки на час позже, поскольку эти регионы находятся в другом часовом поясе.

Общее число избирателей составляет 11 915 903.

По состоянию на 10.00 по местному времени, явка избирателей составила 11,6%.

Голосовать граждане страны смогут в том числе и за рубежом — там открылись 66 участков в 53 странах мира.

Однако не обошлось без трудностей. Так, в Испании сильнейший снегопад стал проблемой для избирательного участка. Там выпало рекордное количество осадков, что осложнило ход голосования.

Кроме того, в некоторых странах (в частности, в Южной Корее) сейчас введен жесткий локдаун, и там попросту запрещено собирать больше трех человек в одном помещении.

Получается, что необходимо соблюдать не только санитарно-медицинские требования Казахстана, но и санитарные правила той страны, где находится избирательный участок.