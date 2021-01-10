В Казахстане начались задержания протестующих против выборов — видео

К митингующим в Алматы вышли представители акимата и предупредили о незаконности демонстраций.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Сегодня, 10 января, в Казахстане проходят парламентские выборы.

Между тем ситуация начинает накаляться.

В Алматы несколько групп, выступающих с критикой власти, вышли на акцию протеста. Митингующие призывают бойкотировать голосование.

При этом ранее представители акимата предупредили демонстрантов о незаконности и несанкционированности их митинга.

Подобное нарушение предусматривает административную или даже уголовную ответственность.

В МВД пока никак не прокомментировали задержания.

Сотрудники полиции задерживают участников акции протеста, призывающих бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане Sputnik

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста, призывающего бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане Sputnik

Сотрудники полиции задерживают участников акции протеста, призывающих бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане Sputnik

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста, призывающего бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане Sputnik

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста, призывающего бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане Sputnik 1 / 5 Sputnik Сотрудники полиции задерживают участников акции протеста, призывающих бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане

Напомним, что голосование завершится в 20.00, сообщает Sputnik Казахстан. Однако пять областей откроют и закроют участки на час позже, поскольку эти регионы находятся в другом часовом поясе.

Общее число избирателей составляет 11 915 903.