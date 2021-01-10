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В Казахстане начались задержания протестующих против выборов — видео

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К митингующим в Алматы вышли представители акимата и предупредили о незаконности демонстраций.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Сегодня, 10 января, в Казахстане проходят парламентские выборы. 

Между тем ситуация начинает накаляться. 

В Алматы несколько групп, выступающих с критикой власти, вышли на акцию протеста. Митингующие призывают бойкотировать голосование.

При этом ранее представители акимата предупредили демонстрантов о незаконности и несанкционированности их митинга.

Подобное нарушение предусматривает административную или даже уголовную ответственность. 

В МВД пока никак не прокомментировали задержания.

  • Сотрудники полиции задерживают участников акции протеста, призывающих бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане
    Sputnik
  • Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста, призывающего бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане
    Sputnik
  • Сотрудники полиции задерживают участников акции протеста, призывающих бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане
    Sputnik
  • Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста, призывающего бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане
    Sputnik
  • Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста, призывающего бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане
    Sputnik
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Sputnik
Сотрудники полиции задерживают участников акции протеста, призывающих бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в Казахстане

Напомним, что голосование завершится в 20.00, сообщает Sputnik Казахстан. Однако пять областей откроют и закроют участки на час позже, поскольку эти регионы находятся в другом часовом поясе.

Общее число избирателей составляет 11 915 903. 

Теги:
голосование, выборы, Алматы, Алма-Ата, Казахстан



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