В Казахстане начались задержания протестующих против выборов — видео

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Сегодня, 10 января, в Казахстане проходят парламентские выборы.
Между тем ситуация начинает накаляться.
В Алматы несколько групп, выступающих с критикой власти, вышли на акцию протеста. Митингующие призывают бойкотировать голосование.
При этом ранее представители акимата предупредили демонстрантов о незаконности и несанкционированности их митинга.
Подобное нарушение предусматривает административную или даже уголовную ответственность.
В МВД пока никак не прокомментировали задержания.
- Сотрудники полиции задерживают участников акции протеста, призывающих бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в КазахстанеSputnik
- Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста, призывающего бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в КазахстанеSputnik
- Сотрудники полиции задерживают участников акции протеста, призывающих бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в КазахстанеSputnik
- Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста, призывающего бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в КазахстанеSputnik
- Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста, призывающего бойкотировать голосование, в центре Алма-Аты в день парламентских выборов в КазахстанеSputnik
Напомним, что голосование завершится в 20.00, сообщает Sputnik Казахстан. Однако пять областей откроют и закроют участки на час позже, поскольку эти регионы находятся в другом часовом поясе.
Общее число избирателей составляет 11 915 903.