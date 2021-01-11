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По данным экзитполов, в парламент Казахстана проходят три партии

Евгений Биятов
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Для прохождения в Мажилис (нижнюю палату парламента) партии должны набрать не менее 7% от общего числа голосов.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В парламент Казахстана по итогам прошедших накануне выборов могут пройти партии Nur Otan, "Ак жол", НПК - такие данные обнародовал институт "Қоғамдық пікір" ("Общественное мнение"), сообщает Sputnik Казахстан.

Парламентские выборы в Казахстане: голосование проходит не без трудностей >>

Предварительные результаты опроса избирателей (exit poll) огласили в полночь по местному времени, голоса распределились так:

Народная партия Казахстана (бывшие коммунисты) – 9,03%;

Nur Otan ("Свет Отечества") – 71,97%;

Народно-демократическая партия "Ауыл" ("Село") – 5,75%;

Демократическая партия "Ак Жол" ("Светлый путь") – 10,18%;

Политическая партия "Адал" ("Честность, справедливость") – 3,07%.

Партии расположены в порядке, указанном в бюллетене. Для прохождения в Мажилис (нижнюю палату парламента) партии должны набрать не менее 7% от общего числа голосов.

Общее число избирателей составляет 11 915 903. 

Вчера в Казахстане начались задержания протестующих против выборов. В Алматы несколько групп, выступающих с критикой власти, вышли на акцию протеста. Митингующие призывали бойкотировать голосование.

Теги:
Парламент, выборы, Казахстан



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