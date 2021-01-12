21:46 12 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Прохожие на улице

В России научились определять коронавирус по кашлю

Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
452 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0c/15769223.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210112/15769278/V-Rossii-nauchilis-opredelyat-koronavirus-po-kashlyu.html

По словам экспертов, теперь сдача теста и получение результата занимают не более минуты. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" создала алгоритм для мгновенного выявления вероятности заболевания коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля", — утверждают специалисты лаборатории.

Вся информация о пациенте в виде звуковых файлов собирается в спектрограмму, затем ее анализирует глубокая сверхточная нейронная сеть. По словам экспертов, сдача теста и получение результата занимают не более минуты.

Сколько тестов на COVID-19 провели в РФ с начала пандемии >>

"Наша модель пока не достигает точности биологического ПЦР, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд", — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В ближайшее время "Сбер" планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.

Теги:
тест, Сбербанк, пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Китай снова в эпицентре: власти массово тестируют население на COVID — фото
Спутник V добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
"Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Как не замерзнуть на зимней трассе
Как не замерзнуть на зимней трассе — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться