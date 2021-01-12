В России научились определять коронавирус по кашлю

По словам экспертов, теперь сдача теста и получение результата занимают не более минуты. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" создала алгоритм для мгновенного выявления вероятности заболевания коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля", — утверждают специалисты лаборатории.

Вся информация о пациенте в виде звуковых файлов собирается в спектрограмму, затем ее анализирует глубокая сверхточная нейронная сеть. По словам экспертов, сдача теста и получение результата занимают не более минуты.

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"Наша модель пока не достигает точности биологического ПЦР, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд", — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В ближайшее время "Сбер" планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.