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Ангела Меркель захотела получить российскую вакцину — но есть одно "но"

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210122/15844103/Angela-Merkel-zakhotela-poluchit-rossiyskuyu-vaktsinu--no-est-odno-no.html

Ранее, говоря о препарате "Спутник V", глава немецкого правительства заявила, что "это хорошая вещь".

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель готова к сотрудничеству по вакцине "Спутник V".

Об этом глава немецкого правительства заявила в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина "Спутник V", и я сказала, что если мы хотим сотрудничать — а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, — в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах", — подчеркнула Меркель в ходе брифинга.

Однако прежде в этом вопросе требуется регистрация российского препарата европейским регулятором. Речь идет о Европейском медицинском агентстве (ЕМА). 

© AFP 2018 / CLAUDIO REYES
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Только после этого "Спутник V" можно будет применять в ЕС и совместно производить. 

Впрочем, Меркель не только объяснила Путину, как продвинуть "Спутник V" на европейский рынок, но и предложила свою поддержку в процедуре одобрения вакцины в EMA.

"Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА", — отметила канцлер.

Если быть точнее, то поддержка заключается скорее в оформлении необходимой документации.

Говоря о российской вакцине, Меркель подчеркнула, что считает ее "хорошей вещью". 

Ранее в центре им. Гамалеи рассказали, сколько сохраняется иммунитет у привитых "Спутником V". 

Ученые анализируют иммунитет уже более девяти месяцев и могут сказать, что иммунитет сохранился у всех сотрудников центра в течение этого срока.

Между тем жителей Германии уже совсем скоро могут обязать носить вместо масок респираторы FFP2.

Специалисты убеждены, что они плотнее обычных медицинских масок и способны отфильтровывают больше частиц.

Теги:
Германия, вакцина "Спутник V", коронавирус, Вакцина, Ангела Меркель



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