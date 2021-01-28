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Проведение ПЦР-анализа

Самый точный тест: в Китае берут мазки на COVID ректально

© Sputnik / Константин Михальчевский
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210128/15881968/Samiy-tochniy-test-v-Kitae-berut-mazki-na-COVID-rektalno.html

Оказалось, что более длительное время вирус может продержаться в испражнениях или в прямой кишке, даже если у человека нет никаких симптомов.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Китае выяснили, что более точный мазок для тестирования коронавируса можно сделать только ректально, сообщают местные СМИ.

Естественно, этот метод не настолько удобен, как, например, из зева, и именно поэтому пока его используют только в специализированных точках карантина.

"У некоторых зараженных вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы", - заявил заместитель главного врача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы "Ююань" Ли Тунцзэн.

Все дело в том, что есть люди, которые носят вирус абсолютно бессимптомно и сразу восстанавливаются. А когда они пытаются сдать тест ПЦР - уже через три дня выявить COVID-19 с помощью мазка зева не получится.

Напомним, ранее в России научились определять заболевших коронавирусом довольно необычным способом: на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля.

В России научились определять коронавирус по кашлю >>

Вся информация о пациенте в виде звуковых файлов собирается в спектрограмму, затем ее анализирует глубокая сверхточная нейронная сеть.

Теги:
тестирование, Карантин, коронавирус, врачи, врач, Китай, Китай



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