Самый точный тест: в Китае берут мазки на COVID ректально

Оказалось, что более длительное время вирус может продержаться в испражнениях или в прямой кишке, даже если у человека нет никаких симптомов.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Китае выяснили, что более точный мазок для тестирования коронавируса можно сделать только ректально, сообщают местные СМИ.

Естественно, этот метод не настолько удобен, как, например, из зева, и именно поэтому пока его используют только в специализированных точках карантина.

"У некоторых зараженных вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы", - заявил заместитель главного врача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы "Ююань" Ли Тунцзэн.

Все дело в том, что есть люди, которые носят вирус абсолютно бессимптомно и сразу восстанавливаются. А когда они пытаются сдать тест ПЦР - уже через три дня выявить COVID-19 с помощью мазка зева не получится.

Напомним, ранее в России научились определять заболевших коронавирусом довольно необычным способом: на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля.

В России научились определять коронавирус по кашлю >>

Вся информация о пациенте в виде звуковых файлов собирается в спектрограмму, затем ее анализирует глубокая сверхточная нейронная сеть.