США приготовились к ядерной войне — провокаторами названы Россия и Китай

В Штатах отметили "отрезвляющий" рост стратегических возможностей Китая и России. Что уже не делает маловероятным прямое ядерное противостояние, считают в Пентагоне.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

Об этом написал глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в статье для официального издания Военно-морского института страны.

По его словам, после распада Советского Союза в Пентагоне не допускали, что подобное прямое военное столкновение на ядерном уровне возможно, однако теперь все иначе.

"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", — заявил Ричард.

И в этом случае, отметил адмирал, державы могут прибегнуть к использованию своего ядерного арсенала.

Что же, по мнению Пентагона, указывает на то, что такой сценарий возможен?

По словам Ричарда, пока Минобороны США ставит своей целью, прежде всего, борьбу с терроризмом.

Тогда как Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, считают в Штатах.

Адмирал отметил, что обе державы стали избирать силовые способы, не виданные по своим масштабам со времен холодной войны и не отвечающие международным нормам.

Вашингтон же при таком положении дел попросту не может остаться в стороне, подчеркнул Ричард.

"Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить", — говорится в материале.

Нельзя также не принимать во внимание невероятный рост стратегических возможностей Китая и России, считает Ричард.

Он указал на то, что РФ модернизирует свои ядерные силы и активно разрабатывает новые вооружения.

И это правда. Однако цели у страны иные.

Так, в начале декабря ВС России провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС). Была испытана мощность высокоточных крылатых ракет большой дальности Х-101 и Х-555, а также баллистические ракеты "Ярс" и "Синева".

Таким образом страна "убедительно напомнила о бесперспективности военно-политического давления и ультиматумов в отношениях с ней", написал военный обозреватель Александр Хроленко.