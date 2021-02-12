Почему антибиотики вредны для здоровья и неэффективны при COVID

Увы, но смертность от COVID оказалась выше среди той группы больных, которым были назначены антибиотики.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Израильские ученые выяснили, что неоправданное применение антибиотиков плохо сказывается на человеческом здоровье, а при коронавирусе они абсолютно бесполезны, пишет РИА Новости со ссылкой на слова иммунолога и профессора Якова Беркуна.

В результате исследования стало известно, что смертность от COVID оказалась выше среди той группы больных, которым были назначены антибиотики.

"Всего в районе 5-7% тяжелых больных коронавирусом - речь идет о 5% госпитализированных, а не в целом о заболевших - действительно нуждались в антибиотиках, поскольку у них развились вторичные бактериальные заболевания, в то время как около 70% госпитализированных с COVID, если не больше, получают антибиотики. То есть это в десять раз больше людей получают антибиотики, чем действительно это оправдано", - сказал Беркун.

Такое неоправданное назначение антибактериальных препаратов чревато тем, что все большее число бактерий развивает устойчивость к существующим антибиотиками.

В израильских клиниках создана строгая система мониторинга и контроля за антибактериальными препаратами: врачи не могут их выписать без специального разрешения.

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Лечение антибиотиками без надобности приводит к ряду негативных явлений, в том числе к грибковой инфекции у детей, аутоиммунным заболеваниям, снижению иммунитета, нарушению микробиома (микрофлоры кишечника). Однако врачи постоянно испытывают давление со стороны пациентов и их родственников.

В настоящее время ведутся поиски принципиально иных способов борьбы с болезнетворными микробами.