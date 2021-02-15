Запад "в шоке" от российской вакцины Sputnik V — пишут австрийские СМИ

"Спутник V" является первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат уже доказал свою безопасность и эффективность.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Австрийское издание Wiener Zeitung опубликовало статью о том, как российская вакцина постепенно завоевала доверие мира.

По словам журналистов, сперва Запад скептически отнесся к препарату, и на то было несколько причин. В первую очередь, испугала та скорость, с которой одобрили "Спутник V".

Вторая причина, как пишет издание, — недоверие Запада к России в целом.

Впрочем, были несколько "железных" аргументов, косвенно указывающих на действенность "Спутника V".

Прежде всего, препарат был разработан не где-то, а в институте имени Гамалеи в Москве — месте, которое имеет мировую известность.

Далее есть еще один момент. Объявить о регистрации препарата столь быстро было слишком большим риском для репутации президента РФ Владимира Путина и всей страны, пишет Wiener Zeitung.

"Путин рисковал опозорить Россию и себя самого, если бы вакцина оказалась недейственной", — говорится в материале.

Риск оказался оправдан. И это не вопрос удачи.

Несмотря на количество стереотипов, которые существуют на Западе в отношении РФ, страна "преподносит миру слишком много сюрпризов", которые эти предубеждения рушат.

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Свою мощь РФ показала в военной сфере, взяв на вооружение те же самые гиперзвуковые ракеты, которые пугают своим потенциалом.

Успехи страна также показала и в области медицины.

"Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений. Для Путина это стало более чем желанным успехом, поднявшим его престиж", — пишет Wiener Zeitung.

По словам политолога Герхарда Манготта, Россия заметно поднялась в естественнонаучных сферах, в том числе благодаря богатому наследию СССР.

Сегодня страна демонстрирует новые разработки, которые представляют конкуренцию западным аналогам.

Напомним, что "Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19. Она уже доказала свою безопасность и эффективность.

Сегодня применение препарата одобрили в 20 странах, среди которых — Беларусь, Сербия, Туркменистан, Венгрия, Иран, ОАЭ, Армения, Мексика, Ливан, Мьянма.