Макрон призвал использовать вакцины РФ и КНР в борьбе с COVID-19

Президент Франции считает, что "мировая война" с вирусом будет выиграна только ценой величайшего международного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Эммануэль Макрон высказался о необходимости сотрудничать с Россией и КНР в вопросе противодействия распространению ккоронавируса. По его словам, произведенные в этих странах вакцины могут помочь в этом деле, передает РИА Новости.

"Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы вакцины, разработанные их учеными, включились в значительные многосторонние усилия по борьбе с пандемией после того, как они пройдут необходимую сертификацию ВОЗ", - приводит издание Journal du Dimanche слова Макрона.

Президент Франции считает, что "мировая война" с вирусом будет выиграна только ценой величайшего международного сотрудничества.

"Сейчас мы ведем борьбу с вариантами (вируса - ред.), которая является настоящей гонкой со временем. Без быстрых, эффективных и коллективных международных действий мы рискуем упустить вирус", - добавил Макрон.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. На днях одобрил применение российской вакцины от коронавируса и Казахстан.

В общей сложности почти 30 государств по всему миру готовы начать массовую вакцинацию препаратом "Спутник V".