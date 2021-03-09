"Это обрушение декораций": Захарова о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские, отошедшие от королевских обязанностей, выступили с шокирующими заявлениями, которые, как считают эксперты, нанесли непоправимый урон британской монархии.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала откровенное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Скандальный материал вышел в США в воскресенье вечером. В беседе с Опрой Уинфри супружеская чета откровенно рассказала обо всем, с чем столкнулась в период исполнения королевских обязанностей.

Так, Меган, будучи сейчас в положении, рассказала, что кто-то из представителей короны обсуждал цвет кожи их первого с мужем ребенка, намекая на смешанную расу.

Также герцогиня Сассекская поделилась, как в свое время подумывала о суициде и что никто из королевской семьи ей не помог. Отдельный камень "прилетел в огород" Кейт Миддлтон — супруги старшего брата Гарри Уильяма.

Маркл упомянула об истории, когда герцогиня Кембриджская довела ее до слез и "очень ранила".

Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, что у него сохранились очень теплые отношения с бабушкой королевой Елизаветой II, чего не скажешь об отце, принце Уэльском Чарльзе.

Тот, по словам Гарри, перестал отвечать на звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.

Все это вызвало настоящий скандал в Великобритании.

Некоторые эксперты даже предсказали неминуемый крах британской монархии, репутация которой резко упала после выхода этого интервью.

Свое мнение также высказал МИД России.

"Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии", — написала Мария Захарова на свой страничке в Facebook.

Она отметила, что из интервью с Опрой ей стало понятно, что в Британии те, кто неугоден правящим верхам, не чувствуют себя в безопасности.

Причем, как выяснилось, совершенно не важно, простой ли ты человек или представитель британской элиты, который, казалось бы, относится к защищенным слоям населения.

Захарова подчеркнула, что правящие круги в Британии находятся "в сговоре с прессой", которая, в свою очередь, "манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей".

Это доказывают и недавние материалы МИД Великобритании, попавшие в Сеть, считает российский дипломат.

"Любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиаиндустрия с подачи власть имущих может извратить с точностью до наоборот. Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, "Белых касок" и т. д.", — продолжила Захарова.

По ее словам, сейчас произошел не скандал, а "обрушение декораций".