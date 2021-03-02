https://uz.sputniknews.ru/20210302/V-Uzbekistane-s-15-marta-ozhidaetsya-povyshenie-tsen-na-alkogol-16113996.html

В Узбекистане с 15 марта ожидается повышение цен на алкоголь

В Узбекистане с 15 марта ожидается повышение цен на алкоголь

В магазине коньяк можно будет купить по цене от 49 400 сумов (сейчас — 39 000 сумов), вино будет стоить от 13 200 сумов за один литр. 02.03.2021, Sputnik Узбекистан

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проект

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Специалисты Минфина республики пересмотрели минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию (кроме пива) и представили для обсуждения проект документа, предусматривающий повышение цен на алкоголь.Так, согласно проекту, один литр вина будет стоить от 13 200 сумов (сейчас — 11 200 сумов). В то время как минимальная оптово-отпускная цена предприятий-производителей будет составлять 11 200 сумов ( сейчас — 9 400 сумов).Минимальная оптово-отпускная цена предприятий-производителей за 1 литр коньяка будет составлять 41 200 сумов (сейчас — 33 000 сумов). В магазине этот алкогольный напиток можно будет купить за 49 400 сумов (сейчас — 39 000 сумов).Эксперт пояснил, почему повышается стоимость алкоголя >>Один литр водки и прочей алкогольной продукции будет стоить в розницу от 34 400 сумов (сейчас — 28 500 сумов). А минимальная оптово-отпускная цена предприятий-производителей составит 28 600 сумов (сейчас — 24 000 сумов). Последний раз цены на спиртное повышались в Узбекистане 1 октября прошлого года. Новые цены были утверждены совместным постановлением Минфина и Государственного налогового комитета от 29 сентября.

/20201030/V-Uzbekistane-predlozhili-povysit-vozrast-dlya-prodazhi-alkogolya-i-tabaka-15289106.html

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