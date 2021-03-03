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https://uz.sputniknews.ru/20210303/U-glavy-ZhKO-Uzbekistana-poyavilsya-novyy-zam-16119410.html
У главы ЖКО Узбекистана появился новый зам
У главы ЖКО Узбекистана появился новый зам
Новым заместителем министра стал Курбон Турсунов, который ранее работал в Бухарском областном управлении жилищно-коммунального обслуживания. 03.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-03T16:24+0500
2021-03-03T16:53+0500
узбекистан
заместитель министра
министерство жилищно-коммунального обслуживания
назначение
общество
в узбекистане
отставки и назначения в узбекистане
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16119410.jpg?46582241614772398
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана: у главы ведомства появился новых заместитель, сообщают в пресс-службе Минюста.Ранее назначенец работал в Бухарском областном управлении жилищно-коммунального обслуживания.Напомним, в конце прошлого года в Министерстве ЖКО произошло назначение: иностранный эксперт в области водных ресурсов Оливье Норманд стал советником главы ведомства по вопросам обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов.А в начале нынешнего года на пост министра жилищно-коммунального обслуживания назначен Шерзод Хидоятов, который до этого работал первым замминистра строительства Узбекистана.
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узбекистан, заместитель министра, министерство жилищно-коммунального обслуживания, назначение, в узбекистане, отставки и назначения в узбекистане

У главы ЖКО Узбекистана появился новый зам

16:24 03.03.2021 (обновлено: 16:53 03.03.2021)
113
© Sputnik/Виктор ТолочкоПисьменный набор главы государства
Письменный набор главы государства - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2021
© Sputnik/Виктор Толочко
Новым заместителем министра стал Курбон Турсунов, который ранее работал в Бухарском областном управлении жилищно-коммунального обслуживания.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана: у главы ведомства появился новых заместитель, сообщают в пресс-службе Минюста.
В соответствии с постановлением правительства исполнять обязанности замминистра ЖКО будет Курбон Турсунов. 
Ранее назначенец работал в Бухарском областном управлении жилищно-коммунального обслуживания.
Напомним, в конце прошлого года в Министерстве ЖКО произошло назначение: иностранный эксперт в области водных ресурсов Оливье Норманд стал советником главы ведомства по вопросам обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов.
А в начале нынешнего года на пост министра жилищно-коммунального обслуживания назначен Шерзод Хидоятов, который до этого работал первым замминистра строительства Узбекистана.
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