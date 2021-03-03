https://uz.sputniknews.ru/20210303/U-glavy-ZhKO-Uzbekistana-poyavilsya-novyy-zam-16119410.html

У главы ЖКО Узбекистана появился новый зам

У главы ЖКО Узбекистана появился новый зам

Новым заместителем министра стал Курбон Турсунов, который ранее работал в Бухарском областном управлении жилищно-коммунального обслуживания. 03.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-03T16:24+0500

2021-03-03T16:24+0500

2021-03-03T16:53+0500

узбекистан

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министерство жилищно-коммунального обслуживания

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отставки и назначения в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана: у главы ведомства появился новых заместитель, сообщают в пресс-службе Минюста.Ранее назначенец работал в Бухарском областном управлении жилищно-коммунального обслуживания.Напомним, в конце прошлого года в Министерстве ЖКО произошло назначение: иностранный эксперт в области водных ресурсов Оливье Норманд стал советником главы ведомства по вопросам обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов.А в начале нынешнего года на пост министра жилищно-коммунального обслуживания назначен Шерзод Хидоятов, который до этого работал первым замминистра строительства Узбекистана.

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узбекистан, заместитель министра, министерство жилищно-коммунального обслуживания, назначение, в узбекистане, отставки и назначения в узбекистане