https://uz.sputniknews.ru/20210304/Uzbekistan-i-Belarus-podpisali-Plan-mezhmidovskikh-konsultatsiy-na-2021-2022-gody-16128375.html

Узбекистан и Беларусь подписали План межмидовских консультаций на 2021-2022 годы

Узбекистан и Беларусь подписали План межмидовских консультаций на 2021-2022 годы

Камилов пригласил белорусскую делегацию на Международную конференцию "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая... 04.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-04T15:00+0500

2021-03-04T15:00+0500

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов принял первого замминистра иностранных дел Республики Беларусь Александра Гурьянова, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Стороны обсудили вопросы многопланового узбекско-белорусского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Обменялись мнениями и по вопросам международной политики и региональной повестки. Камилов пригласил белорусскую делегацию на Международную конференцию "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.И сегодня же состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух республик.Делегации сторон возглавляли первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев и его белорусский коллега Александр Гурьянов.На встрече предметно рассмотрели современное состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.Рассмотрены ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

/20210303/Zampremera-Belarusi-Aleksandr-Subbotin-pribudet-v-Tashkent-v-sostave-delegatsii-16115058.html

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