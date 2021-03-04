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https://uz.sputniknews.ru/20210304/Uzbekistan-i-Belarus-podpisali-Plan-mezhmidovskikh-konsultatsiy-na-2021-2022-gody-16128375.html
Узбекистан и Беларусь подписали План межмидовских консультаций на 2021-2022 годы
Узбекистан и Беларусь подписали План межмидовских консультаций на 2021-2022 годы
Камилов пригласил белорусскую делегацию на Международную конференцию "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая... 04.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-04T15:00+0500
2021-03-04T15:11+0500
мид узбекистана
сотрудничество
политические консультации
узбекистан
беларусь
в узбекистане
политика
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов принял первого замминистра иностранных дел Республики Беларусь Александра Гурьянова, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Стороны обсудили вопросы многопланового узбекско-белорусского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Обменялись мнениями и по вопросам международной политики и региональной повестки. Камилов пригласил белорусскую делегацию на Международную конференцию "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.И сегодня же состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух республик.Делегации сторон возглавляли первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев и его белорусский коллега Александр Гурьянов.На встрече предметно рассмотрели современное состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.Рассмотрены ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
/20210303/Zampremera-Belarusi-Aleksandr-Subbotin-pribudet-v-Tashkent-v-sostave-delegatsii-16115058.html
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мид узбекистана, сотрудничество, политические консультации, узбекистан, беларусь, в узбекистане, политика

Узбекистан и Беларусь подписали План межмидовских консультаций на 2021-2022 годы

15:00 04.03.2021 (обновлено: 15:11 04.03.2021)
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© МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов встретился с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь Александром Гурьяновым
Абдулазиз Камилов встретился с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь Александром Гурьяновым - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
© МИД Узбекистана
Камилов пригласил белорусскую делегацию на Международную конференцию "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов принял первого замминистра иностранных дел Республики Беларусь Александра Гурьянова, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
© МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов встретился с первым заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Александром Гурьяновым
Абдулазиз Камилов встретился с первым заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Александром Гурьяновым - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© МИД Узбекистана
Стороны обсудили вопросы многопланового узбекско-белорусского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Обменялись мнениями и по вопросам международной политики и региональной повестки. 
Камилов пригласил белорусскую делегацию на Международную конференцию "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.
Стороны подписали План межмидовских консультаций между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь на 2021-2022 годы.
И сегодня же состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух республик.
Мужчины в костюмах и с портфелями - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2021
Экономика
Зампремьера Беларуси Александр Субботин прибудет в Ташкент в составе делегации
3 Марта, 09:31
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Делегации сторон возглавляли первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев и его белорусский коллега Александр Гурьянов.
На встрече предметно рассмотрели современное состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.
Рассмотрены ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
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