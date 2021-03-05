Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210305/YuNISEF-postavil-v-Uzbekistan-45-tonny-shpritsev-dlya-vaktsinatsii-ot-COVID-16142397.html
ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны шприцев для вакцинации от COVID
ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны шприцев для вакцинации от COVID
Груз является частью подготовки Узбекистана "к приему вакцины против COVID-19". В конце февраля ЮНИСЕФ передал службе санитарно-эпидемиологического... 05.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-05T19:57+0500
2021-03-05T19:57+0500
узбекистан
юнисеф
вакцинация
коронавирус
общество
в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16142397.jpg?158566021614956269
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны упакованных шприцев в рамках механизма COVAX по вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЮНИСЕФ в республик.Для справки: COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки.Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Груз является частью подготовки Узбекистана "к приему вакцины против COVID-19". В конце февраля ЮНИСЕФ передал службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19. Поставки были профинансированы GAVI.Ранее СЭС сообщала, что власти Узбекистана ведут переговоры с 12 производителями вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В частности, речь идет также о закупке 100 тысяч доз Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, а также до 2,5 миллиона доз вакцины Astra-Zeneca.В Узбекистане зарегистрировали вакцину против COVID-19 — Минздрав &gt;&gt;Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, была сертифицирована в Узбекистане 17 февраля.
/20210305/Vlasti-Kazakhstana-predlozhili-Uzbekistanu-proizvodit-vaktsinu-QazCovid-in---16134653.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
узбекистан, юнисеф, вакцинация, коронавирус, в узбекистане

ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны шприцев для вакцинации от COVID

19:57 05.03.2021
288
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Груз является частью подготовки Узбекистана "к приему вакцины против COVID-19". В конце февраля ЮНИСЕФ передал службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны упакованных шприцев в рамках механизма COVAX по вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЮНИСЕФ в республик.
Медицинские работники в средствах индивидуальной защиты в Джакарте, Индонезия - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2021
Общество
Власти Казахстана предложили Узбекистану производить вакцину QazCovid-in
5 Марта, 11:58
0
Для справки: COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки.
Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
"Сегодня рано утром в международном аэропорту Ташкента сотрудники ЮНИСЕФ получили 4500 килограммов упакованных шприцев в рамках COVAX", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.
Груз является частью подготовки Узбекистана "к приему вакцины против COVID-19". В конце февраля ЮНИСЕФ передал службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19. Поставки были профинансированы GAVI.
Ранее СЭС сообщала, что власти Узбекистана ведут переговоры с 12 производителями вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В частности, речь идет также о закупке 100 тысяч доз Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, а также до 2,5 миллиона доз вакцины Astra-Zeneca.
В Узбекистане зарегистрировали вакцину против COVID-19 — Минздрав >>
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, была сертифицирована в Узбекистане 17 февраля.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:55Преступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена
21:07Узбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты
20:37UNICEF поможет улучшить систему медицинского патронажа
19:47Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка
19:07Узбекистанским тюремщикам запретят читать и цензурировать письма осужденных
18:31Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:11Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
17:53Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
17:40Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
17:26Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
17:20Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
17:13В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
17:11Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
16:26Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
15:48С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
15:43Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
15:32Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана
15:27Самаркандца убили за любовное признание по телефону
15:27"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
15:25"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте