https://uz.sputniknews.ru/20210305/YuNISEF-postavil-v-Uzbekistan-45-tonny-shpritsev-dlya-vaktsinatsii-ot-COVID-16142397.html
ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны шприцев для вакцинации от COVID
ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны шприцев для вакцинации от COVID
Груз является частью подготовки Узбекистана "к приему вакцины против COVID-19". В конце февраля ЮНИСЕФ передал службе санитарно-эпидемиологического... 05.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-05T19:57+0500
2021-03-05T19:57+0500
2021-03-05T19:57+0500
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юнисеф
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны упакованных шприцев в рамках механизма COVAX по вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЮНИСЕФ в республик.Для справки: COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки.Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Груз является частью подготовки Узбекистана "к приему вакцины против COVID-19". В конце февраля ЮНИСЕФ передал службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19. Поставки были профинансированы GAVI.Ранее СЭС сообщала, что власти Узбекистана ведут переговоры с 12 производителями вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В частности, речь идет также о закупке 100 тысяч доз Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, а также до 2,5 миллиона доз вакцины Astra-Zeneca.В Узбекистане зарегистрировали вакцину против COVID-19 — Минздрав >>Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, была сертифицирована в Узбекистане 17 февраля.
/20210305/Vlasti-Kazakhstana-predlozhili-Uzbekistanu-proizvodit-vaktsinu-QazCovid-in---16134653.html
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узбекистан, юнисеф, вакцинация, коронавирус, в узбекистане
ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны шприцев для вакцинации от COVID
Груз является частью подготовки Узбекистана "к приему вакцины против COVID-19". В конце февраля ЮНИСЕФ передал службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны упакованных шприцев в рамках механизма COVAX по вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представительство ЮНИСЕФ в республик.
Для справки: COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки.
Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
"Сегодня рано утром в международном аэропорту Ташкента сотрудники ЮНИСЕФ получили 4500 килограммов упакованных шприцев в рамках COVAX", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.
Груз является частью подготовки Узбекистана "к приему вакцины против COVID-19". В конце февраля ЮНИСЕФ передал службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19. Поставки были профинансированы GAVI.
Ранее СЭС сообщала, что власти Узбекистана ведут переговоры с 12 производителями вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В частности, речь идет также о закупке 100 тысяч доз Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, а также до 2,5 миллиона доз вакцины Astra-Zeneca.
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, была сертифицирована
в Узбекистане 17 февраля.